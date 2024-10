Ilgiorno.it - "La colpa è di chi scarica ovunque"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Il servizio raccolta dei rifiuti non è male. Non èdi chi raccoglie e fa il suo lavoro se la città è sporca, ma di chi– contesta Luciana Fraschini –. L’immondizia viene raccolta e poi subito ributtata in giro. Tra via Vespucci, via Archimede e via Mangiagalli è un disastro, si trova in giro di tutto. Lasciano pezzi di mobili, elettrodomestici usati, l’altro giorno era statoto addirittura un materasso doppio, lì giacente sul marciapiedi. Poi diventano ricettacolo di microbi e di topi Solo per non fare la fatica di chiamare l’azienda preposta, per il ritiro. Quanto ai sacchetti per la raccolta differenziata direi che non posso lamentarmi: a casa nostra avanzano anche. Ho sentito altri lamentarsi perché la fornitura annuale basta e il ritiro ulteriore è scomodo".