Il sondaggio a sinistra. Sì alla coalizione, ma Renzi non sfonda (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli elettori dei partiti di opposizione credono nel campo largo, ma respingono l'ipotesi di un'alleanza con Matteo Renzi. È quanto emerge dal sondaggio Swg pubblicato nell'ultimo numero di Radar. Le fratture tra i partiti dell'opposizione hanno fatto gradualmente svanire la prospettiva di un campo largo unitario che coinvolgesse tutti i partiti fuori dalla coalizione di governo e pure una versione più ristretta dello schieramento al momento sembra essere piuttosto complessa da realizzare. La rilevazione parte da tale assunto per giungere a risultati per nulla scontati. Emerge che gran parte degli elettori delle opposizioni spera ancora in una potenziale alleanza che garantisca maggiore competitività nel confronto con il centrodestra.

