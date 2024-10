Il 904% imprese italiane soddisfatto dei propri legali

Quotidiano.net - Il 90,4% imprese italiane soddisfatto dei propri legali

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In Italia il 75,6% dellesi serve o si è servito in passato di un legale o di uno studio legale, il 60,2% ha un rapporto stabile e di fiducia con uno legale, il 90,4% èdel servizio ricevuto. Sono alcuni dei risultati del report 2024 realizzato per l'Organismo congressuale forense da Format Research, che ricostruisce il rapporto trae avvocati in Italia, presentato oggi a un incontro dell'Ordine degli avvocati di Udine, nella sede della Confindustria friulana. "Il report ha coinvolto piccole e mediefino a 250 dipendenti (il 98% in Italia) ed evidenzia che il 90,4% di queste si ritiene soddisfatta della consulenza legale ricevuta", ha dichiarato la presidente dell'Ordine degli avvocati di Udine, Raffaella Sartori".