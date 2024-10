Quifinanza.it - Grand Seiko presenta due nuove creazioni ispirate ai giardini giapponesi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al centro dell’artigianato dirisiede la singolare filosofia giapponese che celebra le sottili trasformazioni della natura, che si manifestano in ogni istante, e le innumerevoli espressioni create dai giochi di luce e ombra. Il fluire armonioso e naturale del tempo trova espressione nelle tecniche altamente raffinate dei maestri Takumi, che si rivelano in ogni orologio da polso. Irapno un perfetto esempio dell’estetica innata del paese, portando nella vita quotidiana la bellezza della natura e le stagioni in continuo mutamento. Sono proprio alcuni degli elementi tipici del caratteristico giardino giapponese, “Chisen Teien”, ad ispirare i due nuovi segnatempoin edizione limitata, disponibili in esclusiva per il mercato europeo.