Ilrestodelcarlino.it - Giovane aggredito per il monopattino a Pedaso (Fermo), baby gang a processo per rapina

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)), 9 ottobre 2024 – Avevano minacciato un ragazzo e gli avevano intimato di consegnare loro ilelettrico che stava utilizzando. Poi lo avevano, ferendolo, e lo avevanoto. A mettere a segno il colpo era stata unae, per questo motivo, due minorenni e un 19enne, tutti di origine magrebina, sono finiti alla sbarra. Per il nordafricano maggiorenne ha preso il via ildavanti al Collegio penale del tribunale di, mentre i più giovani sono finiti davanti al gup del tribunale per i minori di Ancona e sono stati rinviati a giudizio. I tre dovranno rispondere del reato diin concorso. I componenti dellaerano finiti nei guai a seguito di unamessa a segno il 13 ottobre 2022 aai danni di undel posto.