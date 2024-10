"Miracolo di santa Rosa: ho riacquistato la vista durante il trasporto del cuore in elicottero". La curia apre le indagini (Di martedì 8 ottobre 2024) "santa Rosa mi ha fatto il Miracolo: ho riacquistato la vista durante la benedizione di Viterbo dall'alto, con il cuore trasportato in elicottero". Un racconto straordinario quello di questa donna, che ha riferito di essere stata la protagonista di un evento prodigioso durante la benedizione Viterbotoday.it - "Miracolo di santa Rosa: ho riacquistato la vista durante il trasporto del cuore in elicottero". La curia apre le indagini Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "mi ha fatto il: holala benedizione di Viterbo dall'alto, con iltrasportato in". Un racconto straordinario quello di questa donna, che ha riferito di essere stata la protagonista di un evento prodigiosola benedizione

