Maltempo, fiumi sotto osservazione - Foto e video, ancora la "cascata" dalle Mura (Di martedì 8 ottobre 2024) IN TEMPO REALE. Pioggia in Bergamasca dalla mattinata di martedì 8 ottobre. Allagamenti nel pomeriggio sulla provinciale 65 tra Nembro e Villa di Serio e sulla statale 42 fra Trescore ed Entratico. Bonate Sopra, chiuse tre strade per l'esondazione del Dordo.

Maltempo a Milano - le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio : paura per le esondazioni dei fiumi - Milano si è svegliata sotto un violento temporale e le precipitazioni si intensificheranno nelle prossime ore. Diramata l'allerta arancione. Le squadre della protezione civile coadiuvate dai vigili del fuoco monitorano il livello dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incubo maltempo - è il giorno della allerta arancione : zone e fiumi a rischio - Il secondo, dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani, è valido per quasi tutta la regione ad esclusione delle zone centrali interne, mentre il terzo riguarda tutta la zona nord-occidentale sempre nella stessa fascia oraria. Firenze, 8 ottobre 2024 – La pioggia e i temporali che fanno paura. ... (Lanazione.it)

Maltempo - allerta rossa per tutta la giornata - attenzione per l'Idice e altri fiumi - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY La pioggia continua a cadere senza sosta in Emilia-Romagna da oltre 24 ore, dove oggi è ancora allerta rossa. E si teme per le possibili esondazioni, dopo quella del fiume Lamone che nella notte a Traversara, frazione di Bagnacavallo, ha... (Bolognatoday.it)