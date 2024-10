Metropolitanmagazine.it - Sebastiano Somma, chi è la moglie Morgana Forcella: “Abbiamo affrontato il male insieme”

(Di lunedì 7 ottobre 2024)è nato il 21 luglio 1960 a Castellammare di Stabia (provincia di Napoli). Dopo aver fatto parte per diverso tempo di una compagnia teatrale amatoriale, nel 1982decide di trasferirsi a Roma per fare corsi di recitazione. Da qui parte la sua grande carriera d’attore, prima come protagonista di fotoromanzi (con lo pseudonimo di Chris Olsen) e opere teatrali della filodrammatica Napoletana, poi al cinema e in televisione. Il debutto al cinema avviene nel 1983 con il film Un jeans e una maglietta di Mariano Laurenti. Il primo vero ruolo televisivo arriva invece grazie allo sceneggiato Il boss, per il quale interpreta un killer assoldato dalla mafia. Mentre negli anni Novantafa anche un’esperienza come inviato della trasmissione Carràmba! Che sorpresa. La vera svolta arriva però grazie alla serie tv Sospetti.