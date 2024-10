Ospedale di Perugia all'avanguardia: terapia innovativa per le malattie genetiche (Di lunedì 7 ottobre 2024) Perugia, 7 ottobre 2024 - Sarà presentato domani, in Senato il primo trattamento in Europa di editing genomico su un ragazzo ventenne affetto da anemia falciforme effettuato all'Ospedale di Perugia. Un importante risultato per l’Azienda ospedaliera che si posiziona prima in Italia, con il programma accreditato di terapie innovative ed avanzate per le malattie genetiche del sangue, e tra i primi centri in Europa, per aver somministrato la prima terapia di editing genomico su un giovane ventenne affetto da anemia falciforme, malformazione genetica ereditaria dell’emoglobina caratterizzata dalla presenza di globuli rossi a forma di falce, per la quale, attualmente, l’unica terapia approvata per la cura è il trapianto di midollo osseo. Lanazione.it - Ospedale di Perugia all'avanguardia: terapia innovativa per le malattie genetiche Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Sarà presentato domani, in Senato il primo trattamento in Europa di editing genomico su un ragazzo ventenne affetto da anemia falciforme effettuato all'di. Un importante risultato per l’Azienda ospedaliera che si posiziona prima in Italia, con il programma accreditato di terapie innovative ed avanzate per ledel sangue, e tra i primi centri in Europa, per aver somministrato la primadi editing genomico su un giovane ventenne affetto da anemia falciforme, malformazione genetica ereditaria dell’emoglobina caratterizzata dalla presenza di globuli rossi a forma di falce, per la quale, attualmente, l’unicaapprovata per la cura è il trapianto di midollo osseo.

L'ospedale di Perugia fa la storia : primo trattamento europeo per malformazione genetica in un giovane affetto da anemia falciforme - . Domani, martedì 8 ottobre, il Senato della Repubblica ospiterà un incontro di rilevanza storica per la medicina, incentrato sul primo trattamento di editing genomico in Europa. . Questa innovativa tecnica, che consente di modificare il Dna per correggere malformazioni genetiche, è stata ... (Perugiatoday.it)

Ciclista ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia : è in terapia intensiva - È ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il ciclista di 70 anni investito lungo la bretella di Colle San Tommaso a Spoleto nella giornata del 26 settembre. L'uomo è stato prima soccorso in ambulanza e poi in elicottero. ... (Perugiatoday.it)

Concorsi truccati in sanità - prima sentenza definitiva : la Cassazione conferma la condanna per l'ex direttore dell'ospedale di Perugia - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di Diamante Pacchiarini, ex direttore dell'ospedale di Perugia difeso dall’avvocato Maria Mezzasoma, coinvolto nell’inchiesta sui concorsi truccati nella sanità regionale. La Cassazione ha confermato la condanna a 1 anno e 6 mesi di... (Perugiatoday.it)