Dilei.it - Le 9 peggiori domande che possono farti a un colloquio di lavoro (e come rispondere)

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I recruiter (o selezionatori, o responsabili delle risorse umane) sono segugi professionali specializzati nel fiutare i talenti migliori. Sono incaricati di esaminare i candidati tramite un’intervista in apparenza innocua ma in realtà insidiosissima, che può durare 20/30 minuti. Durante i quali è tassativo tenere spento lo smartphone. I quesiti che scottano Ingannare i reclutatori è impossibile, ma non dobbiamo farci intimidire. Nemmeno quando, con un sorrisetto, ci farannoterribili. Perché sappiamo