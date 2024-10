Lanazione.it - La silloge poetica Il profumo del giglio di Elisa Zadi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Sabato 12 ottobre alle ore 16:00, in occasione della XX GIORNATA DEL CONTEMPORANEO, al Museo della Fraternita dei Laici, sarà presentata laIldeldi. Evento collaterale della mostra Florilegium Cruentum, la personale diinaugurata sabato 21 settembre, prevede un confronto fra pittura e poesia. Interverrannoautrice, Alessandro Bini editore e autore della presentazione del libro e Antonio Pagliai editore e direttore della casa editrice Polistampa di Firenze. In questa giornata di dialogo e confronto esploreremo le dinamiche creative che generano le opere pittoriche e poetiche diattraverso la mostra Florilegium Cruentum e presentando la raccolta di poesie Ildel. La scrittura accompagna da sempre, ed è naturale, necessaria forma espressiva, come la pittura.