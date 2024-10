Moto Gp: Bagnaia vince in Giappone e avvicina Martin (secondo) in classifica. Terzo Marquez (Di domenica 6 ottobre 2024) Mentre l'Italia si sveglia, stamani 6 ottobre 2024, Francesco "Pecco" Bagnaia trionfa nel Gran Premio del Giappone, dopo il successo di ieri nella Sprint Race. "Pecco" rosicchia altri punti in classifica al rivale spagnolo, avvicinandosi a -10 dalla vetta quando mancano ormai solo quattro appuntamenti stagionali. Terza posizione per Marc Marquez a completare l'ennesima tripletta di Ducati sul podio, solo quarto invece Enea Bastianini L'articolo Moto Gp: Bagnaia vince in Giappone e avvicina Martin (secondo) in classifica. Terzo Marquez proviene da Firenze Post. (Di domenica 6 ottobre 2024) Mentre l'Italia si sveglia, stamani 6 ottobre 2024, Francesco "Pecco"trionfa nel Gran Premio del, dopo il successo di ieri nella Sprint Race. "Pecco" rosicchia altri punti inal rivale spagnolo,ndosi a -10 dalla vetta quando mancano ormai solo quattro appuntamenti stagionali. Terza posizione per Marca completare l'ennesima tripletta di Ducati sul podio, solo quarto invece Enea Bastianini L'articoloGp:in) inproviene da Firenze Post. (firenzepost)

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2024: Bagnaia precede Martin e Marquez. 5 italiani negli 8 - 148 163. 612 163. 00314 2 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 42’45. 989 162. 793 161. 089 161. Martin rimonta: da 11° a 2°. 7 18. 9 31. 839 17 87 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 43’09. 7 3. 321 16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’50. 9 13 laps 37 ... (Oasport)

