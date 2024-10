La Juventus ha deciso il futuro di Pogba, lui è d’accordo: sarà un nuovo inizio (Di domenica 6 ottobre 2024) La Juventus sembra intenzionata a trovare l'accordo per la separazione con Pogba dopo la riduzione della squalifica. Il centrocampista potrebbe essere d'accordo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lasembra intenzionata a trovare l'accordo per la separazione condopo la riduzione della squalifica. Il centrocampista potrebbe essere d'accordo. (Fanpage.it)

Juventus-Pogba, si cerca l'accordo per la risoluzione: fissato un incontro - Paul Pogba e la Juventus si preparano a dirsi addio. Il calciatore francese e il club bianconero sono pronti a trovare un accordo per interrompere... (Calciomercato.com)

Pogba Juventus, caccia all’accordo sulla RISOLUZIONE contrattuale! Fissato l’inizio dei colloqui: le ULTIME - Pogba Juventus, si cerca l’accordo sulla RISOLUZIONE contrattuale! Fissato l’inizio dei colloqui: le ULTIMISSIME La storia tra Paul Pogba e la Juve, nonostante la riduzione della sua squalifica, potrebbe presto chiudersi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il club e il ... (Calcionews24.com)

Quanto costerà il ritorno di Pogba alla Juventus? L'impatto a bilancio - La squalifica di Paul Pogba per doping (era stato condannato a quattro anni) è stata ridotta dal Tas di Losanna a soli 18 mesi. Il centrocampista... (Calciomercato.com)

