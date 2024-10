Il capo della Marina iraniana avverte | pronti a qualsiasi circostanza

(Di domenica 6 ottobre 2024) Oltre 1.200 israeliani uccisi e 251 presi in ostaggio, quasi 42mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza e più di duemila libanesi che hanno perso la vita. Ma anche 200 lavoratori dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e più di un centinaio di giornalisti. Questo il bilancio delle vittime da quando, il 7 ottobre di un anno fa, Hamas ha lanciato un assalto al sud dello Stato ebraico che per gli israeliani è "il peggior massacro dall'Olocausto". A distanza di 12 mesi dall'inizio del conflitto, sale l'attesa per la risposta di Israele all'attacco dell'Iran che potrebbe essere ormai imminente. Il comandantedel Corpo delle GuardieRivoluzione Islamica ha avvertito il primo ministro israeliano di non giocare col fuoco, affermando che l'Iran ha elaborato una serie di scenari per affrontare i nemici. (Iltempo)