Ex Milan, Stefano Pioli: che inizio in Arabia Saudita! Cinque vittoria di fila. Il dato

Milan, che inizio sulla panchina dell'Al Nassr per Stefano Pioli: per ora soltanto vittorie per l'ex tecnico rossonero Un inizio degno dell'inno "Is on Fire" per l'ex tecnico rossonero Stefano Pioli che alla guida dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo non sta sbagliando un colpo. Cinque vittorie di fila per l'ex tecnico di Milan e Lazio, l'ultima è arrivata per ben 3-0, nel segno di Sadio Manè e Cristiano Ronaldo contro l'Al Orubah. Per l'Al Nassr, tuttavia, non c'è ancora la vetta della classifica, tenuta strettissima da un Al Hilal infermabile con Mitrovic e Milinkovic-Savic. Continua dunque a macinare risultati positivi anche fuori dall'Italia, il tecnico dello scudetto rossonero, che negli ultimi anni aveva perso la linfa positiva ma ora, sembra averla ritrovata.

