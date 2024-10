Altro colpo al Green Deal | la Commissione Ue adesso vuole rinviare l’applicazione del regolamento contro la deforestazione

(Di domenica 6 ottobre 2024) La nuovaUe rallenta la road map del. E si teme che prosegua lo smantellamento iniziato nella passata legislatura. Questa volta tocca alla(Eudr- European Union Deforestation Regulation) approvato a maggio 2023 (entrato in vigore a giugno 2023) e la cui applicazione era prevista dal 30 dicembre 2024 per le grandi aziende e sei mesi dopo per le piccole e medie imprese. L’intenzione non sarebbe quella di modificare il testo, ma Bruxelles, sotto le pressioni del Partito popolare europeo, ha proposto di posticiparedi 12 mesi, dando seguito anche a quanto detto poche settimane fa, nel corso della conferenza di presentazione del suo nuovo esecutivo: “Oggi le priorità sono sicurezza e competitività”. (Ilfattoquotidiano)