Se la moda è in crisi l’abbigliamento sportivo corre 540 miliardi il giro d' affari nel 2030

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – Mentre il comparto dellaregistra unaglobale profonda, con tutti i settori chiave in sofferenza (tessile, abbigliamento, calzature e borse), lo sportswear continua la sua corsa. Secondo gli analisti di McKinsey, infatti, l’industria dele delle scarpe per la pratica sportiva è tornata a crescere del +6% nel 2023 e vedrà un’accelerata fino al 7-8% al. Un balzo in avanti dovuto, da un lato, all’affermarsi di nuovi brand e, dall’altro, a un maggiore dinamismo dei mercati del Nord America e Asia-Pacifico. Euromonitor ha stimato che il settore raggiungerà un valore di circa 400di dollari nel 2024 e sfiorerà i 540nel, con una crescita del 37% pere del 23% per le scarpe sportive.