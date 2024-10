L’Italia delle emergenze La sfida di Musumeci | Polizza per le famiglie contro le catastrofi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In una giornata di allerta meteorologica in diverse regioni italiane, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello, è intervenuto al 68esimo Congresso dell’ordine degli Ingegneri. Una pura coincidenza, che ha dato però il là al discorso dell’ex presidente della regione Sicilia, che in videoconferenza ha presentato ai 1350 delegati presenti a Siena il lavoro del Governo e del ministero per quanto riguarda uno dei beni più fragili e ricchi del Paese: il territorio. "Parto dal vostro tema - ha aperto– la svolta per governare il cambiamento. Posso dire che per quanto riguarda il governo nazionale, siamo ad una svolta: questo governo ha deciso di fare della cultura della prevenzione l’obiettivo prioritario, in un’Italia che è stata sinora costretta ad inseguire l’emergenza.