CONFERENZA – Vanoli in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino

(Di venerdì 4 ottobre 2024)oggi ha parlato indi, partita valida per la settima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni davanti ai giornalisti.PRIMA DINon è troppo tardi per acquisire questo step quando sei già in Serie A? In carriera ho allenato le nazionali giovanili e lì ho imparato a non scommettere sui giovani, mi sono innamorato di ragazzi di 17 anni che poi in Serie A non ci sono. Quando ero in B mi è successo che ho trovato giocatori che mi hanno seguito, altre che ho incontrato giocatori che ho dovuto usare la maniera dura per insegnare, altre volte ho detto arrivederci e grazie Quando comunichi la formazione ufficiale? Io la formazione ufficiale la do sempre nello spogliatoio prima della partita. La scrivo sulla lavagna all’arrivo negli spogliatoi.