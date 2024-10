Tre giorni di musica travolgente E tornano ’Lino e i Mistoterital’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tredidal vivo per celebrare l’arrivo dell’autunno. Succede, sotto la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla, dove, da domani a domenica, all’interno della rassegna DiMondi, il Finger Food Festival è anche l’occasione per ascoltare tre gruppi la cui avventura artistica è fortemente intrecciata con la città. Si inizia domani con la world music dei Rumba De Bodas, si prosegue il 5 con un grande classico del rock italiano, gli Skiantos, in procinto, dopo molti anni, di pubblicare un album di inediti e si conclude domenica con lo spettacolo dei Lino e i Mistoterital, che, negli anni 80, proprio insieme al gruppo fondato da Freak Antoni, fecero di Bologna la capitale del cosiddetto ’demenziale’. Con i nomi d’arte presi da tessuti come Phil Anka e Ted Nylon, dopo una prova estiva in un club della Riviera, si sono riformati proprio per questa occasione.