ROM-E arriva nella capitale la quarta edizione del Festival dell’ecosostenibilità

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Centro dellaè il palcoscenico delladi “Rom-E”,sulla sostenibilità in programma da oggi al 6 Ottobre. La manifestazione ha luogo presso Piazza Mignanelli e nel percorso da Viale delle Magnolie a Villa Borghese. L’evento è pensato per avvicinare il pubblico alle iniziative più innovative volte a preservare l’ambiente e promuovere un futuro verde e sostenibile. Rom-E, che è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma, ha preso il via con un convegno a porte aperte presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, a pochi passi dalle zone di esposizione dell’evento.