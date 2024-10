Conference League 2024 25 | poker del Chelsea e del Pafos cade il Copenaghen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si conclude la prima giornata di/2025 con undel, che stende 4-2 il Gent. Ampio turnover per Maresca, che data la profondità della rosa può permettersi di cambiare diverse elementi: di Veiga, Neto, Nkunku e Dewsbury-Hall le reti dei Blues, mentre per i belgi vanno a segno Watanabe e Gandelman. Quattro reti le segna anche il, che dilaga 4-1 in casa del Petrocub grazie alla doppietta di Correia e alle reti di Jaja e Name. Tris del Lugano, che piega 3-0 i finlandesi dell’HJK grazie a Papadopoulos, Marques e Correia. Pesante vittoria dello Jagiellonia, che trionfa al 97? sul campo del, passato in vantaggio ad inizio gara con Hatzidiakos: di Pululu e Churlinov le reti della rimonta. Pareggi 1-1 infine in Borac-Panathinaikos e Shamrock Rovers-Apoel, e 2-2 tra Lask e Djurgarden.