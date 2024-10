Storia letteraria delle malattie

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lecontagiose hanno probabilmente accompagnato e tormentato il genere umano fin dagli albori: si sia trattato di peste o di colera, di vaiolo o di mal francese, le epidemie sembrano costituire una presenza costante, capaci di fare la propria, reiterata apparizione secolo dopo secolo.  Non sorprende, allora, che la letteratura occidentale sia nata dalla descrizione di un morbo – quello che, nell’Iliade, è all’origine della contesa tra Achille e Agamennone – e che in seguito sia stata redatta una lunghissima sequela di testi che evocano o hanno per tema principale il contagio.