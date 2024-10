Sinner-Alcaraz Ambesi | Tanti temi tattici da scoprire Sin qui l’italiano è stato cinico quando contava

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Jannike Carloshanno rispettato il pronostico, arrivando fino in fondo nelle rispettive metà di tabellone e incrociandosi nella finale dell’ATP 500 di Pechino 2024. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Massimiliano. Sul clamoroso rendimento del numero 1 al mondo nei tie-break,sottolinea: “Ormai tutti fanno fatica a tenere il conto.ha vinto gli ultimi 9 consecutivi, 17 degli ultimi 18. Chi èquello che lo ha battuto in un tie-break? Medvedev, a Wimbledon, in una partita in cui il russo vince il primo tie-break e poiil secondo. Medvedev che oggi (ieri, ndr) ha patito una sconfitta abbastanza cocente, per le dinamiche, contro Carlos