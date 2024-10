Lautaro Martinez dolorante dopo Inter-Stella Rossa? La situazione oggi e le parole di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è uno dei protagonisti di, partita vinta 4-0 in Champions League.la partita, c’è stato un attimo di preoccupazione tra i tifosi nerazzurri per le condizioni dell’attaccante argentino.la partita, Simoneha chiarito tutto. Ecco la sua condizioniin vista del prossimo impegno. CONDIZIONE RITROVATA –non ha giocato titolare, ma è entrato a partita in corso trovando anche un gol importantissimo per lui e tutta la squadra,il gol ritrovato anche in campionato contro l’Udinese. Al termine della partita, però, c’è stata un po’ di preoccupazione da parte die dei tifosi, che hanno visto il capitano nerazzurro toccarsi in particolare la coscia. Le telecamere hanno catturato il momento in cui lo stesso allenatore si è avvicinato al capitano dell’per chiedergli come si sentisse.