Due sacerdoti saranno beati Così si opposero al massacro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per i superstiti, i familiari delle vittime e per le persone che hanno ascoltato le terribili storie legate all’eccidio di Marzabotto, i cinqueche restarono in montagna per provare a difendere donne, bambini e anziani sono già santi da tanto tempo. Ora anche la Chiesa sembra essere concorde con questa devozione popolare e dopo aver dichiarato beato don Giovanni Fornasini, presto potrebbe assegnare lo stesso riconoscimento al salesiano don Elia Comini e al dehoniano padre Martino Capelli. All’interno del lungo e prudente cammino che i candidati devono affrontare per arrivare a questo traguardo ad entrambi inon resta che superare l’ultima tappa. Il dieci dicembre la commissione composta dai vescovi e dai cardinali che fanno parte del dicastero delle cause dei santi esaminerà la posizione di don Elia e due giorni dopo quella di Padre Martino.