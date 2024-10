Dengue in Italia il bollettino Iss e come si trasmette il contagio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 -in: il (serissimo) focolaio di Fano aggiorna i numeri delnazionale Iss, fino al 24 settembre i casi nel nostro paese erano 500 (nella Marche si era arrivati a 51), oggi quindi abbiamo superato quota 550. “Quello che preoccupa la comunità scientifica è proprio questo. Ormai ogni anno i casi disono costanti”, è la premessa di Paolo Gabrieli, biologo e ricercatore della Statale di Milano. L’esperto risponde alla domande di Quotidiano.net da Taiwan, dove sta partecipando a un incontro scientifico su quella che è la sua passione e la sua marteria di studio, le zanzare appunto.avviene la trasmissione della? Maavviene la trasmissione della? Chiarisce Gabrieli: “Le zanzare quando nascono non sono infette, tendenzialmente nascono sane, non hanno patogeni.