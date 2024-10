Assunta Legnante leggenda paralimpica | Senza sponsor contano più i follower delle medaglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Macerata, 2 ottobre 2024 – “Le? Nonper le aziende, ora guardano quantihai e i miei 6.500 sono insufficienti, perché per unaizzazione ne chiedono almeno 10-15mila”. Eppure la pesista e discobola, classe 1978 e punto di forza della società Anthropos Civitanova, ha una ricchissima bacheca dove ultimamente ha riposto l’oro e l’argento vinti alle Paralimpiadi di Parigi, ma anche dalle precedenti edizioni è tornata a casa avendo nel borsone diverse. “E così – aggiunge – non ho, compro le scarpe per allenarmi, per lanciare: insomma, acquisto tutto”. L’aggravarsi di un glaucoma presente sin dalla nascita le ha causato la perdita della vista, costringendola ad abbandonare la carriera olimpica per abbracciare quella