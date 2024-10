Sciopero porti Usa ci saranno ripercussioni anche in Italia | ecco quali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 – Dal Maine al Texas, i lavoratori deiUsa hanno iniziato unoche rischia di avere conseguenze pesantissime sull’economia e di provocare un aumento dell’inflazione. Questo per la carenza di merci che è dietro l’angolo. Lointeressa 36, il primo del sindacato dal 1977. Il primo picchetto dei lavoratori portuali è partito dopo la mezzanotte da Filadelfia. Il presidente Joe Biden ha il potere di sospendere loper 80 giorni per ulteriori trattative, ma la Casa Bianca ha affermato che non ha intenzione di agire. Lorischia di mettere il presidente Biden in una situazione difficile durante le settimane finali della campagna per le elezioni presidenziali che contrappongono la sua vice Lamala Harris a Donald Trump.