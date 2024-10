Pomodori coltivati sotto i pannelli fotovoltaici | la scommessa di Casalasco Spa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Rivarolo del Re (Cremona), 1 ottobre 2024 – Progetto sperimentale per la realizzazione del primo parco agrivoltaico per la coltivazione del pomodoro. Lo sta attando laSpa, in collaborazione con la facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. L’impianto, che ha comportato un investimento di circa due milioni di euro, è compreso in un più ampio piano di interventi programmati nei vari stabilimenti del Gruppo a sostegno dell’ambiente e del valore complessivo di 24,5 milioni di euro. Si estenderà su una superficie di circa due ettari in area industriale, nei pressi dello stabilimento dia Fontanellato (Parma). Isaranno posizionati su strutture metalliche alte circa cinque metri, consentendo il regolare svolgimento delle attività agricolestanti.