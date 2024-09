Inchiesta ultras Milan e Inter la procura Figc chiede gli atti alla Procura di Milano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024), laglidio Anche la giustizia sportiva si èvata per l’giudiziaria dio sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve di. Come riporta l’Ansa, iltore federale della, Giuseppe Chinè, ha chiesto ai pm delladi Miliano l’ordinanza di custodia cautelare e glidell’indagine non coperti da segreto. Lo scopo è quello di verificare eventuali condotte “rilevanti” per l’ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati. Sempre l’Ansa fa sapere che il, “in merito alle indagini che coinvolgono esponenti delle tifoserie organizzate” si è reso disponibile a “collaborare con gli inquirenti, per fornire qualsiasi documentazione e informazione richiesta”.