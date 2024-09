Foti | Il decreto Cutro viene disapplicato da alcuni giudici La stretta alle Ong? Era necessaria

Ong>decreto

Ong>Cutro

Ong>Foti

Ong>alle

Ong>decreto

Ong>Foti

Ong>stretta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il tribunale di Palermo ha convalidato solo 10 delle 74 decisioni di trattenimento alla frontiera disposte dalla questura di Agrigento sulla base delOng>Ong>. C’è un problema con la legge? «Il testo è chiaro. Detto ciò, noto una continua disapplicazione della norma in quell’area specifica del Paese. Non può che destare stupore». Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, TommasoOng>, in una intervista a La Stampa in meritoOng> politiche migratorie del governo. E sulOng> flussi, aggiungeOng>, «il fine è semplice: rendere il più efficace possibile l’azione delle autorità delegate a intervenire». Quanto alla necessità di una nuovaOng> contro le, nonostante il calo del 64 per cento degli sbarchi, il presidente dei deputati di FdI precisa: «Un principio non può essere solo legato ai dati. Altrimenti bisognerebbe abolire le norme penali che danno risultati.