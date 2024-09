Il direttore sportivo avversario Mi aspetto una squadra cattiva e affamata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Un nuovo allenatore e la voglia di invertire subito la rotta. Che in fin dei conti è quello che ieri, alla vigilia della gara con il Rimini dopo l’esonero di mister Carrera e l’arrivo in panchina di Ledesma, ilEmanuele Righi (foto) chiede al suo Ascoli. Partendo, però, dalla scelta di dare allauna nuova giuda tecnica. "È arrivato l’anno scorso, la società aveva puntato su di lui – dice il ds parlando dell’ormai ex Carrera – Purtroppo la scorsa stagione si è chiusa con la retrocessione, quest’anno ci abbiamo provato, ma quando si arriva all’esonero è una sconfitta di tutti dal punto di vista umano". Poi su Ledesma: "Oggi è il nostro tecnico, e non voglio aggiungere altre parole. Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la prossima partita e in questo momento pensiamo a fare il meglio che possiamo contro il Rimini".