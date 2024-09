Fuorionda di Monica Setta | Mamma mia com’è ridotto E’ maschio o femmina?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 29 settembre 2024) “Madonna mia,? Ma è?“. Scivolonepernel corso dell’appuntamento odierno di UnoMattina In Famiglia. Ignara del fatto che il suo microfono fosse ancora acceso, la conduttrice si è inavvertitamente lasciata andare a commenti ‘impietosi’ su un telespettatore in collegamento. Tutto si è verificato durante il segmento finale della trasmissione, dedicato alla gara per il pubblico da casa intitolata Canta che ti passa. Carmelo, pensionato di 69 di Misilmeri, in provincia di Palermo, si è collegato con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini per cantare, in modalità karaoke, Il mondo di Jimmy Fontana. Momento nel quale il microfono diè rimasto acceso.