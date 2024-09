Scandalo P Diddy | il ruolo di Jennifer Lopez ai suoi White Party

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Negli Stati Uniti non si parla d’altro. Il caso che vede coinvolto Sean Combs, meglio conosciuto come P., ha scosso il mondo dello spettacolo. L’arresto del famoso produttore musicale ha sollevato accuse pesantissime: associazione a delinquere, favoreggiamento della prostituzione, traffico sessuale, estorsione e abusi. Ma chi frequentava davvero icelebri “” e cosa avveniva dietro quelle feste sfavillanti? E, soprattutto, qual è ildella donna con cui era in quegli anni,?Leggi anche: Puff Daddy a processo, un nuovo caso Epstein per l’America: Hollywood trema Gli invitati dei “” Da giorni si rincorrono voci su una lista di oltre 100 nomi di star di fama mondiale che avrebbero partecipato a questi eventi organizzati da