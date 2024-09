Raffica di furti al mercato e a Ospizio c’è paura | Massari venga a vedere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Reggio Emilia, 28 settembre 2024 –dialcittadino, presi di mira gli ambulanti di piazza Fontanesi. È la terza volta di fila nel giro di due settimane. I commercianti, mentre stavano allestendo le bancarelle, la mattina presto, sono stati derubati di soldi e merce. Non solo. Sono anche stati vandalizzati i loro furgoni che erano parcheggiati poco distante, in viale dei Mille. Hanno agito martedì e venerdì della scorsa settimana, e poi ieri. Sarebbero sempre i soliti, gli stessi che avevano rubato anche alla Giareda, ragazzi di origine georgiana noti per reati simili. Solo ieri sono stati cinque i colpi messi a segno tra piazza Fontanesi e viale dei Mille, verso le 6: con azioni rapidissime, si sono portati via la cassa da un banco, una borsetta, un telefonino e della merce.