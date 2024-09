Fratelli d' Italia cresce ancora nei sondaggi Tajani super allontana il M5S

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) A praticamente due anni di distanza dall'entrata in carica del governo Meloni chi auspicava un crollo del centrodestra e della sua leadership è stato seccamente smentito dai fatti e dalla fiducia che glini ripongono in Giorgia Meloni e i suoi. A dirlo chiaro è tondo è l'ultimoo Tecnè-Dire, in cuid'sale di uno 0,1% e raggiunge il 29,3%, mantenendo stabilmente la vetta tra i partitini e conquistando praticamente la fiducia di unno su tre. In seconda piazza c'è il Partito democratico, che nella rilevazione del 28 settembredi uno 0,2% rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 23,8%. Il vero colpaccio lo fa Forza, che, restando stabile all'11%,di più il Movimento 5 Stelle. I grillini di Giuseppe Conte perdono uno 0,2% e scendono al 10,7%, perdendo terreno rispetto ad Antonioe i suoi.