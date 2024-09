World Festival Bodypainting Lucia Postacchini è seconda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fermo, 27 settembre 2024 - ‘Body painting’ non è solo dipingere il corpo umano a scopo ornamentale: è un viaggio attraverso storia, arte e bellezza. Alla 26esima edizione del prestigiosodidi Klagenfurt, ideato da Alex Barendregt e conclusosi qualche giorno fa in Austria, la fermanasi è aggiudicata il secondo posto (categoria airbrush, ndr) tra gli oltre 200 partecipanti provenienti da ben 27 nazioni: "Tre giorni intensi di preparazione e sei ore di lavoro per l’opera realizzata insieme alla collega leccese Francesca Pellegrino - ha raccontato l’artista - brava anche la modella Olga Brumer a interpretare il nostro pensiero sul tema di quest’anno: i simboli e la loro importanza nella storia delle civiltà".