TNA | Lei Ying Lee conosciuta come Xia Li in WWE ha debuttato ad iMPACT

(Di venerdì 27 settembre 2024) Xia Li, ex Superstar WWE licenziata lo scorso aprile, ha fatto questa notte il suo debutto ad. Un debutto non del tutto a sorpresa visto che la TNA nelle scorse settimane ha mandato in onda diverse “vignette” che annunciavano l’imminente arrivo di una lottatrice cinese. Pochi erano i dubbi su chi potesse essere l’atleta in questione e la stessa TNA ha poi svelato il nuovo ring name prima del debutto avvenuto questa notte. Un grande “impatto” LeiLee, questo il nome utilizzato in TNA, haquesta notte contro Hyan. L’accoglienza dei fan è stata buona e la Lee si è presentata col botto andando a dominare il suo incontro concluso con la sua finisher, un calcio rotante denominato Thunderstruck. Lee ha fatto parte dell’ondata di licenziamenti dello scorso aprile in WWE, lasciando la federazione dopo 7 anni.