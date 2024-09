Puff Daddy a processo un nuovo caso Epstein per l’America | Hollywood trema

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024)è rinchiuso in uno dei carceri più duri e temuti degli Stati Uniti d’America a Brooklyn, guardato a vista per il rischio di suicidio. Il rapper e produttore discografico sarà presto processato per reati gravissimi come tratta di esseri umani, abusi sessuali, favoreggiamento della prostituzione, violenza. Ma, secondo gli addetti ai lavori, non sarà il solo vip a finire nei guai per colpa dei cosiddetti “white parties” che organizzava nelle sue ville.Leggi anche:, il rapper arrestato per violenza sessuale: denunciato da 9 donne Accuse gravissime controSecondo il New York Times, quello con protagonistapotrebbe essere unMeToo, che si abbatterà sullo star system e i suoi vizi inconfessabili.