Romolo rinasce con The Sign Nel 2025 nuova sede L’Oréal | Qui ogni giorno 2 800 persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un nuovo edificio completa il progetto di rigenerazione urbana The, promosso dalla società immobiliare Covivio: un “Business District” in zona, nell’area dell’ex Fonderia Vedani, dove ora già si trovano gli uffici delle multinazionali Aon e Ntt Data. A questi si aggiungerà un quarto immobile, che verrà ultimato a fine novembre e dall’inizio delaccoglierà ladiItalia: un edificio di nove piani e circa 13mila metri quadri, firmato dalla società di progettazione integrata Progetto Cmr. Ma Thenon è solo uffici: comprende un’ampia piazza aperta al pubblico con fontane e catene di ristorazione. Spazio cui si affiancherà unaarea alberata, oltre a punti ristorazione e servizi per i cittadini e gli studenti della vicina università Iulm: è previsto un afflusso giornaliero di 2.800. Ieri la visita al cantiere e la presentazione del progetto.