Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 26 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26Questa sera, giovedì 26, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 26, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi. Mai un attacco così devastante sul suolo del Libano: coi suoi reportageentra dentro la guerra che rischia di sconvolgere per sempre il Medio Oriente, con enormi ripercussioni in Occidente. Si parlerà poi del referendum sul diritto di cittadinanza e sugli ultimi sviluppi del caso Boccia Sangiuliano.