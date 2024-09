LIVE Servette-Roma 0-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Dragoni per il bis giallorosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PSG-JUVENTUS DIDALLE 18.45 14?II, CHE! 0-2. Cross di Haavi dalla sinistra insaccato in rete dalla classe 2006! 12? HAUVII!avanti, 0-1. Destro della norvegese dopo azione confusissima in area del. La classe 92 pesca l’angolo e sblocca la gara dopo il tentativo di Viens! 11? Prima conclusione giallorossa: Giuliano riceve daed esplode il destro dai 25 metri: troppo distante dai pali di Bottega. 9? OpportunitĂ! Greggi pesca Di Gugliemo: cross radente dalla sinistra disinnescato in scivolata da Tufo conin agguato, in area. 8? Ilprova a dare ritmo e gestire il pallone ,reattiva in pressione sin qui. 6? Ottimo disimpegno della, da sinistra verso destra.imbecca Thogersen in ripartenza sulla destra ma la danese sbaglia il cross.