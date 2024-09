Leapmotor T03 | la city car elettrica cinese pronta a conquistare l’Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024), un’aziendaemergente nel settore dei veicoli elettrici, ha lanciato in Italia la T03, unacar completamenteche punta a diventare una delle protagoniste nel mercato delle auto economiche e sostenibili. Con un prezzo di 18.900 euro, la T03 si posiziona come una delle opzioni più convenienti per chi cerca una soluzioneper la mobilità urbana, sfidando modelli affermati come la Fiat Panda e la Dacia Spring. Un design compatto e pratico Crediti: Ansa – VelvetMagIl design dellaT03 rispecchia quello delle classichecar: dimensioni compatte, linee morbide e uno stile moderno. Pensata per la mobilità cittadina, la T03 offre dimensioni contenute ma senza sacrificare il comfort all’interno.