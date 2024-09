Rinascimento targato Sesto Un tesoretto da oltre 22 milioni per riqualificare scuole e case

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un milione e 275mila euro per la manutenzione straordinaria di tutti gli edifici scolastici. La Giunta ha approvato in questi giorni una variazione al programma triennale delle opere pubbliche, resa possibile grazie a nuove entrate da monetizzazioni e oneri di urbanizzazione. "Dopo troppi anni di mancate manutenzioni, possiamo finalmente invertire la rotta e garantire spazi sicuri per i nostri bimbi e per i nostri ragazzi – dichiara il sindaco Roberto Di Stefano –.ai progetti Pnrr sulle, che cubano16di euro, abbiamo destinato queste ulteriori risorse per pianificare e strutturare importanti interventi: con adeguata programmazione, possiamo tenere gli edifici a norma e in ordine". Negli istituti scolastici si lavorerà quindi per ulteriori adeguamenti degli impianti elettrici, illuminotecnici, antincendio, sismici e statici.