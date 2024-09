La sfilata P E 2025 di Dior è un concentrato di sport mitologia e femminismo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Davanti a una platea di ospiti internazionali,esplora ancora una volta il rapporto tra il corpo e l’abbigliamento accostando epoche e ispirazioni. La prima a salire in passerella è SAGG Napoli, artista e arciera partenopea classe 1991 il cui vero nome è Sofia Anna Ginevra Giannì. Lo scoccare della sua prima freccia ha dato inizio allaP/E, mentre lei ha continuato la sua performance per tutto lo show separata da un vetro trasparente dalle modelle. Ispirazione Partendo dall’archivio, in particolare dall’abito “Amazone” della collezioneautunno inverno 1951, Maria Grazia Chiuri ha voluto esaltare la forza e il potere della donna nel mondo contemporaneo facendo riferimento a Diana, protettrice delle Amazzoni.