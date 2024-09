Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 30 Settembre al 4 Ottobre 2024 | Il Ritorno Di Vittorio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ildal 30al 4faa Milano per un tesissimo incontro con Tancredi. Tutti lo accolgono con grande entusiasmo e commozione! Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 30al 4, si arriva ad un colpo di scena attesissimo dai telespettatori. Infatti,faal, anche se si tratta soltanto di una breve permanenza. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti? Odile decide di cercare lavoro. Adelaide viene a sapere dei suoi propositi ed interviene facendo in modo che la ragazza venga assunta al. Successivamente Odile viene a sapere che è stata la madre ad inserirsi nelle sue cose ed ha uno scontro con lei.