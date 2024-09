Ascolti tv del 23 settembre Brennero sfida il Grande Fratello Il ritorno di Striscia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) Focus suglitv dila Notizia che ha inaugurato la stagione televisiva 2024-2025 con una coppia inedita di conduttori, Michelle Hunziker e Nino Frassica. Mentre in prima serata tutto si gioca trasu Rai 1 e ilsu Canale 5. Dunque, è tornato l’appuntamento quotidiano conla Notizia e abbiamo avuto un assaggio delle tante novità di questa stagione. Oltre alla coppia di conduttori, Frassica e Hunziker, per la prima volta in assoluto ci sono una Velina e un Velino. La ballerina 21enne Beatrice Coari e il performer 37enne Gianluca Briganti. Molti anche i nuovi inviati tra cui Fabio Caressa e la figlia Eleonora che curano la rubrica settimanale “Gli Oscar dei Caressas”, in cui i due assegnano gli ambiti premi satirici a politici che si improvvisano attori, cantanti stonati e ad altri protagonisti di “filmati strani” visti in tv e sul web.