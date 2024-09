10 film da vedere durante la stagione autunnale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Con l'arrivo dell'autunno, le foglie si tingono di sfumature dorate e il profumo della pioggia si diffonde nell'aria, creando l'atmosfera perfetta per rifugiarsi davanti a uno schermo. È il momento ideale per riscoprireche catturano la magia e la nostalgia di questa. Che si tratti di storie romantiche che esplorano le complessità dell'amore, avventure che evocano la meraviglia del cambiamento o drammi che riflettono le sfide della vita, l'autunno offre una vasta gamma di. Ecco quindi i migliorida guardarei mesi autunnali, perfetti per accompagnarci in serate tranquille a casa, avvolti in una coperta e con una tazza di cioccolata calda in mano. Autumn in New York Il titolo dice già tutto: Autumn in New York (Joan Chen, 2000) è un classico dramma romantico ambientato in autunno, con protagonisti Richard Gere e Winona Ryder.