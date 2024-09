Rinnovabili il cortocircuito Sardegna | i cittadini non le vogliono la Regione le blocca per decreto il governo ricorre alla Consulta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Impiantiincendiati, un braccio di ferro in atto traMeloni e manifestazioni di protesta. Nellache si vuole metanizzare, pur essendo oggi l’unicain Italia priva di una rete di distribuzione del gas, a fare salire la tensione sono pannelli solari e pale eoliche. Per gruppi e comitati costituiti sul territorio è in atto l’ennesima invasione dell’isola, per il– e anche per parte delle associazioni ambientaliste – la reazione deiè l’effetto della classica sindrome Nimby (Not in my backyard – Non nel mio giardino) di cui rischia di diventare ostaggio la politica. E la situazione non è affatto migliorata dopo ilsulle aree idonee per gli impianti, pubblicato il 2 luglio scorso, ben due anni e mezzo dopo ilDraghi.